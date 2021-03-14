Стоматолог рассказала, несколько часто можно есть сладкое

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала RT, как часто можно есть сладкое и как это сказывается на здоровье зубов.

По ее словам, лучше вообще отказаться от леденцов и чупа-чупсов, так как они негативно влияют на зубную эмаль. Если же человек съел такой продукт, то нужно почистить зубы или прополоскать рот, чтобы убрать негативное воздействие сахара.

При этом стоматолог отметила, что после каждого приема пищи чистить зубы не рекомендуется, так как это приведет к чувствительности эмали. Вместо этого она посоветовала пользоваться ирригатором, который под струей воды эффективно очищает зубы.

Также Балакирева напомнила об овощах, фруктах и ягодах, которые помогают отчистить эмаль. К ним относятся, например, яблоки и клубника.

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