В Москве отпустили всех задержанных на форуме
Ника Пикекатлет
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Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что участников форума проекта «Объединенные демократы» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург»*) отпустили. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что прибывшие в ОВД «Новокосино» члены ОНК застали, как выпускали последних четырех человек.
Кроме того, по его словам, в действиях сотрудников полиции были выявлены нарушения, например отсутствие еды и питья у задержанных.
Ранее стало известно, что полиция задержала 200 участников мероприятия с нежелательными организациями.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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