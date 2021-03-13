Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса.

По его словам, не существует никаких «волшебных» таблеток от навязчивого кашля.

«Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание», — написал специалист в Instagram.

Он добавил, что главное сохранять оптимистичное настроение и позитивный взгляд на мир во время борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Ранее врач назвала симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом.