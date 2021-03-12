Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в городе находится на плато с января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ситуация не вызывает какого-либо напряжения: нет скачков, нет формирования очагов в городе», — отметила она.

Также Башкетова добавила, что на сегодняшний день в городе регистрируется меньше тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Притом в настоящее время ситуация замедлилась, суточный прирост заболеваемости, по ее данным, составляет 4%.

Ранее оперштаб сообщил о выявлении 9 794 случая коронавируса за сутки в России.

По последней информации, в Санкт-Петербурге выявили 378 705 случаев заражения COVID-19, по этим данным город занимает второе место среди регионов России после Москвы.