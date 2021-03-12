С 18 по 21 марта в Москве пройдут традиционные Дни Крыма, предусмотренные программой межрегионального сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Старт мероприятию в рамках традиционных Дней Крыма 18 марта положит праздничный концерт в Лужниках, посвященный семилетию возвращения Крыма в состав РФ.

Отмечается, что все посетители должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Зрители займут не более 50% от общего числа мест.

Кроме того, на Тверском бульваре 31 марта пройдет фотовыставка «Крым сегодня». А с 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История».