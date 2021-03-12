СК возбудил уголовное дело после пожара в Анапе

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против собственника жилого помещения, по вине которого в пятницу, 12 марта, были уничтожены 23 квартиры и выгорел мансардный этаж.

По данным следствия, 64-летний житель дома без разрешения контролирующих органов присоединил к своей квартире на 7 этаже дополнительные помещения, в частности, построив сауну.

Экспертиза показала, что очагом возгорания могла стать неисправная электропроводка, которую подозреваемый незаконно провел через 8 этаж.

Жильцы дома были эвакуированы прибывшими спасателями. За уничтожение имущества по неосторожности мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщили, что причиной пожара в жилом доме в Анапе могла стать незаконная перепланировка.