Правительство Латвии обязало жителей работать удаленно

Правительство Латвии утвердило более строгие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19, предусматривающие перевод с 16 марта граждан на удаленный режим работы. Об этом сообщает агентство LETA.

Данное требование не распространяется на граждан, работающих на производственных предприятиях, а также выполняющих работу, которую невозможно выполнить удаленно. Эти учреждения будут работать в условиях сменного графика и максимального дистанцирования сотрудников. Кроме того, работодателю необходимо будет выявить сотрудников, которым необходимо выполнять работу на месте, а всех остальных переведут на «удаленку».

«Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность, чтобы он мог выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты», — постановило правительство.

При этом если ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране станет хуже, власти готовы ввести в Латвии локдаун.

Ранее власти Латвии приняли решение возобновить авиаперевозки с тремя странами, в том числе с Россией.