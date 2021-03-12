Навального увезли из СИЗО
Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, пишет РИА «Новости».
«Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили», — сказал адвокат.
По его словам, нет даже предположений, куда и зачем могли увезти Навального.
Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.
20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.