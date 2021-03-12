Канцлер Австрии заявил о тайных сделках по вакцинам внутри ЕС

Вакцины от коронавируса внутри Евросоюза распределяются неравномерно, потому что некоторые страны заключили тайные соглашения по поставкам с фармацевтическими компаниями. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.

По его словам, одновременно с решениями глав государств и правительств были достигнуты противоречащие договоренности с фармацевтическими компаниями. Эти сделки были заключены в «так называемом координационном совете медицинских чиновников».

«Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями», — сказал Курц.

Канцлер заявил, что продолжение такой стратегии только увеличит неравномерность распределения препаратов между странами Евросоюза, например, Болгарии и Латвии может не хватить нужного числа доз.

Ранее в российском МИДе заявили, что РФ не участвует в политических гонках по вакцинам.