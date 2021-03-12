В России выросло число погибших из-за несоблюдения мер безопасности на льду

В 2020 году на российских водоемах из-за нарушения правил безопасности на льду погибли 139 человек. При этом в 2019 году было зафиксировано 102 подобных случая, а в 2018 – всего 70. Таким образом, рост числа смертельных исходов из-за несоблюдения мер безопасности на льду в 2020 году составил 36%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России.

«Основными причинами трагедий на акваториях в зимний период являются выезд граждан на лед на различных транспортных средствах, выход на лед для отдыха и рыбалки, использование необорудованных ледовых переправ. Из-за несоблюдения мер безопасности на льду водоемов в 2019 году погибло 102 человека, в 2020 – 139 человек», – говорится в сообщении МЧС.

По информации спасателей, прошедшей зимой по всей стране было выявлено 39 незарегистрированных ледовых переправ, всего же в стране работало 1043 ледовые переправы.

В ведомстве добавили, что места несанкционированного выхода и выезда людей на лед регулярно выявляются в ходе рейдов и патрулирования водоемов. Кроме того, прошедшей зимой сотрудники МЧС провели свыше 275 тыс. профилактических бесед и установили 23 тыс. предупреждающих знаков и аншлагов в опасных местах.