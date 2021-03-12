Италия собирается ужесточить ограничения по коронавирусу в пасхальные выходные из-за роста числа заболевших. Об этом сообщает Sky News.

В 2021 году католическая Пасха выпадает на 4 апреля.

Согласно проекту постановления правительства страны, с 3 по 5 апреля будут закрыты магазины не первой необходимости, а граждане смогут покидать свои дома лишь в том случае, если того потребуют работа, состояние здоровья или чрезвычайные обстоятельства.

Ожидается, что соответствующий указ будет подписан в пятницу, 12 марта.

Италия стала первой страной в мире, которая год назад ввела локдаун на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Португалия продлила локдаун из-за коронавируса.