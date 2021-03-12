Песков уточнил, вакцинировался ли Путин от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался в пятницу, 12 марта, отвечать на вопрос журналистов о том, вакцинировался ли глава государства Владимир Путин от коронавирусной инфекции.

«Президент сам обещал сообщить, когда он привьется», — подчеркнул представитель Кремля.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». В дальнейшем были зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Путин назвал российские вакцины от COVID-19 самыми безопасными и эффективными в мире.