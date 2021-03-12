Арестован основатель ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Правоохранители задержали основателя ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы», — говорится в сообщении.

Он подозревается в финансировании экстремизма.

Правоохранители провели 13 обысков по местам проживания сторонников запрещенной организации. Была изъята незаконная литература, компьютерная техника, электронные носители и другие материалы.

Ранее организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве.