Times: в Германии признали эффективность «Спутника V»

В Германии заявили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может оказаться эффективнее европейского препарата. Об этом пишет The Times.

«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», — приводятся слова главы постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.

По его словам, использование двух вирусных векторов — «умное решение», потому что это увеличивает эффективность препарата. Медик предположил, что в ближайшее время «Спутник V» будет одобрен в Евросоюзе.

Ранее Россия призвала страны ОБСЕ подумать над производством «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».