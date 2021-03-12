В Москве в пятницу ожидается до -7°С

В Москве в пятницу, 12 марта, ожидается до -7°С и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -7 до -5°C. Установится переменная облачность, местами возможны небольшой снег и гололедица. Ветер южный скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до -8...-6°C. Будет облачно и небольшой снег, местами умеренный, а также метель и гололедица. Ветер сохранит южное направление, его скорость составит 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 745 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.