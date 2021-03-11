Собянин заверил, что Москва не планирует переходить на дистанционное обучение

Москва не планирует полностью переходить на дистанционное обучение, заверил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.

«Пандемия подвигла нас, чтобы быстрее развивать электронные сервисы. Все-таки, конечно, это не означает, что мы перейдем на дистанционку полностью», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что во время пандемии качество образования в московских школах и университетах не снизилось.

Ранее в Совфеде предложили перевести школьников на пятидневную учебную неделю.