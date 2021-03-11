Собянин заверил, что Москва не планирует переходить на дистанционное обучение
Карина Казанцева
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Москва не планирует полностью переходить на дистанционное обучение, заверил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.
«Пандемия подвигла нас, чтобы быстрее развивать электронные сервисы. Все-таки, конечно, это не означает, что мы перейдем на дистанционку полностью», — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что во время пандемии качество образования в московских школах и университетах не снизилось.
Ранее в Совфеде предложили перевести школьников на пятидневную учебную неделю.
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