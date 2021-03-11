Италия вслед за Норвегией приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Италия и Норвегия собираются приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у привившихся граждан в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения и Итальянское агентство по лекарствам (Aifa).

«Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом», — говорится в сообщении института здравоохранения.

На данный момент Европейское агентство лекарственных средств начало исследование данного препарата, однако сейчас еще невозможно понять существует ли связь между вакциной и тромбами, отметили датские врачи, передает RT.

Ранее Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов.