В Минздраве рассказали о важности работы «Красного креста» в пандемию

Российский красный крест (РКК) вернет прежнюю славу и авторитет, а также продолжит оказывать помощь всем нуждающимся, сообщила глава ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина, комментируя избрание руководителя движения «Волонтеры — медики» Павла Савчука исполнительным директором РКК.

«В прошлом «Красный крест» — мощная организация с собственной инфраструктурой, авиацией. Членством в РКК было почетным знаком. Символично, что движение возглавил Павел Савчук, поскольку волонтерское движение особенно показало свою мощь и необходимость во время пандемии. Волонтеры активно работали с группами социально незащищенных слоев населения, была успешно проведена совместная с ОП, ОНФ акция «Мы вместе», — сообщила она «Газете.Ru».

Драпкина убеждена, что РКК будет активно помогать тем, кому плохо, и вернет вернет прежние славу и авторитет. «Пандемия не закончена. Есть положительная тенденция, но ее надо закреплять. Поэтому помощь самым нуждающимся слоям населения — пожилым людям, многодетным семьям, инвалидам — останется важной задачей «Красного креста». У них есть огромное поле для реализации различных гуманитарных проектов», — заключила эксперт.