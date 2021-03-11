Украина оценила вероятность вхождения Донбасса в состав России

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил вероятность вхождения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Он отметил, что не верит в такой сценарий, поскольку России это «невыгодно».

«В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги?» — подчеркнул Резников.

Кроме того, министр выразил мнение, что россияне не относятся к жителям Донбасса как к согражданам, поскольку «по этническому составу они украинцы». По его словам, жители региона будут нужны России только в качестве рабочей силы.

Вице-премьер также добавил, что Москва «хочет отдать» Донбасс Киеву, но на своих условиях.

Ранее на Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.