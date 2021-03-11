Американка умерла через 4 дня после второй дозы вакцины Moderna
Ника Пикекатлет
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Американка скончалась после вакцинации препаратом от коронавируса нового типа американской компании Moderna. Об этом сообщает телеканал KUTV.
Согласно представленным данным, смерть наступила спустя четыре дня после введения 1 февраля второй дозы вакцины.
Телеканал отмечает, что спустя три дня у 39-летней Кассиди Курилл ухудшилось самочувствие. В связи с этим американку доставили в больницу, где врачи обнаружили у нее ухудшение в работе печени.
Затем пациентку перевели в больницу в городе Мюррей, где ожидалось проведение операции по трансплантации печени, однако ее состояние не стабилизировалось.
Женщина скончалась после отказа печени, сердца и почек.
Ранее медики обнаружили побочный эффект у вакцины Moderna.
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