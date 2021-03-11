В России запретили ряд тюремных стихов

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга запретил ряд интернет-материалов о запрещенном на территории России экстремистском движении АУЕ (организация запрещена в России)* . Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города, передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий иск подала прокуратура, выявившая открытые интернет-сообщества с блатной лирикой и тюремными стихами, которые могут натолкнуть детей к употреблению наркотиков и других запрещенных веществ.

По данным пресс-службы, всего было зафиксировано восемь таких групп в социальной сети «ВКонтакте». Также было найдено несколько роликов с упоминаемой лирикой на Youtube. По решению суда, их распространение в России было запрещено.

В октябре прошлого года международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (организация запрещена в России) (АУЕ) официально включили в перечень экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ. Верховный суд запретил движение 17 августа.

*Запрещенная в России экстремистская организация