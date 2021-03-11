Лукашенко уволил руководителей Генштаба, МЧС и СК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководителей Генерального штаба вооруженных сил, МЧС и Следственного комитета. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Так, новым главой СК назначен Дмитрий Гора, Генштаба — Виктор Гулевич, МЧС — Вадим Синявский.

Кадровые перестановки также коснулись руководства Минобороны, Государственного таможенного комитета и управления делами президента.

Белорусский лидер заявил начальникам ведомств, что необходимо быть готовыми к угрозам внутри страны, а не «сидеть в войсках и ждать», когда кто-то пересечет государственные границы.