Лукашенко уволил руководителей Генштаба, МЧС и СК Белоруссии
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководителей Генерального штаба вооруженных сил, МЧС и Следственного комитета. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Так, новым главой СК назначен Дмитрий Гора, Генштаба — Виктор Гулевич, МЧС — Вадим Синявский.
Кадровые перестановки также коснулись руководства Минобороны, Государственного таможенного комитета и управления делами президента.
Белорусский лидер заявил начальникам ведомств, что необходимо быть готовыми к угрозам внутри страны, а не «сидеть в войсках и ждать», когда кто-то пересечет государственные границы.
close