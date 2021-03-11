Более 140 детей отравились в Барнауле
Анна Светлова
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Более 140 детей в Барнауле Алтайского края обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что все заболевшие учатся в местной школе №128.
Других подробностей не приводится.
Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту халатности после массового отравления школьников. Отмечалось, что в городе выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ.
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