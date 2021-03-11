Омбудсмен Москвы: при пандемии выросло число бытовых преступлений

За девять месяцев пандемии коронавируса в 2020 году в Москве произошло 669 преступлений бытового характера. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в 2019 году преступлений такого характера было зарегистрировано 613.

По словам омбудсмена, 432 правонарушения произошли в сфере семейно-бытовых отношений. Из них предварительно расследовано 28 убийств, 57 фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

К настоящему времени составлено 1469 административных протоколов, а на профилактический учет поставлен 1001 человек.

«Нынешняя пандемия еще больше способствует ухудшению ситуации. Во время кризиса женщины подвержены большему риску домашнего насилия в связи с повышением напряженность в семье», — отметила Потяева.

Ранее сообщалось, что осенью текущего года в Госдуму будет внесен законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в котором предлагается ввести охранные ордера. Такой документ запретит распускающим руки супругам приближаться к пострадавшим от их действий.