Школьнице из Якутии грозит срок за вымогательство денег

16-летняя школьница из Якутии может попасть в тюрьму за то, что она вымогала деньги у детей и их родителей, которые просили ее удалить оскорбительные посты в интернет-сообществе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

В отношении девочки возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Отмечается, что в начале января в местную полицию обратились родители трех детей с жалобами на группу в одной из соцсетей, администратором которого является обвиняемая. В сообществе подросток опубликовала посты оскорбительного характера с фотографиями несовершеннолетних.

«Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в комментариях к постам были выявлены признаки травли. За удаление размещенных постов администратор группы требовала деньги в размере до 500 рублей.

В настоящее время подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Якутское» готовит материал для направления в Роскомнадзор для принятия мер по блокированию данного сообщества.