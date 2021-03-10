Глава ФСБ заявил об уничтожении лидеров всех бандгрупп на Северном Кавказе

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил о ликвидации всех главарей бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, деятельность органов безопасности и сил правопорядка, скоординированная НАК, позволила стабилизировать ситуацию в данном регионе.

«К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари», — сообщил Бортников.

Он напомнил, что в январе 2021 года были уничтожены «остатки банды» чеченского террориста Аслана Бютукаева.

Как отметил глава ФСБ, заблаговременно выявлять и пресекать планы террористов позволяет действующая система.

«Ведется розыск и обеспечивается неотвратимость наказания всех без исключения боевиков, в том числе возвращающихся в Россию из «горячих точек», вербовщиков, а также лиц, создающих каналы переброски бандитов и финансирование тердеятельности», — сказал Бортников.

На прошлой неделе полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка сообщил, что в 2020 году в регионе были ликвидированы 45 боевиков.