Школьница из Франции заявила, что из-за ее лжи обезглавили преподавателя Пати

13-летняя ученица парижской школы заявила, что ее преподавателя истории Самуэля Пати обезглавили осенью прошлого года из-за ее лжи, которую она распространила ради получения похвалы от отца. Об этом сообщает Fox News.

По словам девочки, чье имя не называется ввиду несовершеннолетнего возраста, она солгала об инциденте, произошедшем в учебном заведении.

Так, изначально она утверждала, что 47-летний преподаватель попросил детей-мусульман покинуть класс, если они не хотят смотреть на карикатуру на их пророка Мухаммеда во время урока, посвященного свободе слова.

В дальнейшем ученица рассказала своему отцу, что ее отстранили от занятий на два дня после того, как она раскритиковала Пати за то, что тот отправил мусульманских детей в другую аудиторию, пока другим демонстрировал «кощунственное изображение». После этих слов подростка ее отец подал жалобу на преподавателя, а в соцсетях началась кампания против действий Пати.

Реакция общественности стала сильнее, так как согласно законам Ислама изображения Мухаммеда запрещены, а карикатуры на него считаются крайне оскорбительными. В дальнейшем учителя убили.

16 октября обезглавленное тело Самуэля Пати нашли возле колледжа в пригороде Парижа. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров. После произошедшего Макрон заявил, что власти республики «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» и не запретят публиковать карикатуры.