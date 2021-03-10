В туалете алтайского министра здравоохранения нашли тайник с деньгами

У обвиняемого во взяточничестве министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко обнаружили дома тайник с деньгами. Об этом сообщает РЕН.

Завернутые и обмотанные пачки банкнот чиновник хранил в туалете. Отмечается, что Коваленко сам показал тайник правоохранителям.

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении главы алтайского минздрава и его помощника. Чиновники неоднократно получали от руководства трех коммерческих компаний взятки на общую сумму порядка 4,6 млн руб.