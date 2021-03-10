ФСБ пришла с обыском в порт Владивостока

В офисах морского рыбного порта во Владивостоке прошли обыски в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержаны совладелец ВМРП Денис Сарана и шесть сотрудников, работающих в фирмах, находящихся под его контролем. На данный момент они «находятся на допросе следователей», заявил источник.

Ранее в Саратове проходили обыски в структурных подразделениях городской администрации — комитетах по управлению имуществом и по архитектуре.