В Белом доме объяснили поведение покусавшей человека овчарки Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки полагает, что поведение одной из овчарок президента Джо Байдена, которая укусила человека, является «акклиматизацией», цитирует ее РИА «Новости».

Накануне пес Байдена Мейджор укусил незнакомого человека в Белом доме.

«Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям», — объяснила Псаки.

По ее словам, госпитализация пострадавшему от собаки не потребовалась, человеку помогли сотрудники медчасти Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, может ли она заверить американцев, что пса не усыпят из-за произошедшего, Псаки сказала: «Мейджор – член семьи, могу заверить вас в этом». Псаки также уверила, что отъезд собак из Белого дома был запланирован заранее и не связан с происшествием. Она пообещала, что животные вернутся к хозяевам в администрацию.

Ранее стало известно, что собак Байдена выслали из Белого дома.