На Украине заявили о срыве сроков вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что темпы вакцинации граждан страны от COVID-19 втрое ниже запланированных. Об этом сообщает ТАСС.

«К концу прошлой недели планировалось вакцинировать от COVID-19 по 10 тыс. человек в сутки. Однако на данный момент этот показатель составляет примерно 3 тыс. ежесуточно», — сказал он.

Министр добавил, что собирается провести по этому вопросу селекторное совещание при участии глав областных госадминистраций, руководства офиса президента и глав департаментов здравоохранения при областных администрациях

При этом министр подчеркнул, что нежелание медиков делать себе прививки из-за уже перенесенного COVID-19 препятствует росту темпов вакцинации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны коронавируса в стране и не исключил возвращения локдауна.