Школьник в штате Мичиган принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал

В классе в американском штате Мичиган произошел непреднамеренный подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего пострадали по меньшей мере пять школьников и учитель. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter местной полиции.

Инцидент случился в населенном пункте Ньюэйго.

Полиция, ссылаясь на результаты предварительного расследования, заявила, что 16-летний ученик принес в школу сделанное дома взрывное устройство, которое он потом случайно взорвал. «Устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям самого 16-летнего и еще четырех одноклассников», — сказано в сообщении.

Школу эвакуировали из-за ЧП.

Ранее сообщалось, что подросток хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт в Тамбове.