США предоставили защиту гражданам Венесуэлы на своей территории
США присвоили статус временно защищенных лиц тем гражданам Венесуэлы, кто находится на американской территории. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США.
Отмечается, что речь идет о более 300 тыс. человек.
Как рассказал чиновник, Министерство внутренней безопасности приняло решение предоставить статус временно защищенных лиц венесуэльцам, которые уже находятся в Соединенных Штатах Америки.
Другой представитель американской администрации сообщил, что такое решение было принято в связи с «экстренными обстоятельствами» в Венесуэле, которые делают небезопасным их возвращение домой.
Граждане Венесуэлы, которые зарегистрируется в данной программе в течение полугода, будут на протяжении полутора лет защищены от депортации, им разрешат жить и работать в США.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы.