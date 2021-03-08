Больше 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

В Забайкальском крае 23 вагона с углем сошли с рельсов, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в Могочинском районе. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«К месту следуют два аварийно-восстановительных поезда», — сказал представитель экстренных служб.

По его данным, из-за случившегося ожидается задержка в движении шести поездов.

В феврале вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области.