Больше 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье
Ник Пригоров
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В Забайкальском крае 23 вагона с углем сошли с рельсов, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в Могочинском районе. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«К месту следуют два аварийно-восстановительных поезда», — сказал представитель экстренных служб.
По его данным, из-за случившегося ожидается задержка в движении шести поездов.
В феврале вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области.
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