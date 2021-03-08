Женщины с ультраправыми взглядами напали на феминисток в Испании

Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на феминисток 8 Марта во время акции в Мадриде, сообщил телеканал Antena 3.

Власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в Мадриде 8 Марта в связи с пандемией, однако организаторы некоторых акций начали оспаривать это решение в судах. Не получив ответа от Конституционного суда, в понедельник студенческий профсоюз провел акцию, в которой поучаствовали более ста человек.

Сначала акция проходила достаточно спокойно: протестующе сидели на площади скандировали «хватит репрессий в отношении женщин и «мы хотим, чтобы они были живыми и свободными». Однако несколько человек, находившиеся на площади, начали их оскорблять. Две женщины исполнили гимн Испанской фаланги «Лицом к солнцу», началась перепалка, женщины нанесли несколько ударов феминисткам. В потасовку вмешалась полиция.

Сутками ранее в Цюрихе на незаконной акции феминисток женщина укусила полицейского.