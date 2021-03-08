Противники запрета абортов начали акцию протеста в Варшаве

Несколько сотен человек, выступающие против ужесточения законодательства об абортах, вышли на уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА «Новости».

Как отмечается, акция является незаконной, так как на всей территории Польши действует режим эпидемии и запрещены собрания численностью более пяти человек.

Протестующие собрались на площади перед центральным железнодорожным вокзалом в центре польской столицы. Они вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. При этом люди выкрикивают: «Имеем право протестовать!», «Варшава наша!». Также они собирают подписи под проектом нового закона, касающегося вопросов прерывания беременности.

По данным агентства, полиция пока не вмешивалась в действия протестующих.

Аборты запрещены в Польше с 1993 года. С 27 января 2021 года в Польше вступил в силу закон о запрете евгенических абортов. Теперь прервать беременность можно только в случае угрозы жизни, необратимого поражения плода, изнасилования или инцеста. Решение властей вызвало волну демонстраций по всей стране — люди перекрывали улицы и поджигали файеры. Протесты против запрета абортов проходят в Польше не один месяц. Многочисленные забастовки в Варшаве и других регионах Польши начались еще в январе.