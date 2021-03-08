В Латвии нашли украденную с советского мемориала пушку и установили личность вора

Латвийская полиция выяснила местонахождение пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза, которая была украдена, а также установила возможную личность вора.

В ходе расследования был найден возможный виновник, который позднее признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала.

«Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведен демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в Даугаве», — сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции республики.

Пушка была украдена с постамента при помощи трактора. После этого Земгальское региональное управление полиции инициировало уголовное производство по данному факту. В настоящее время дело переквалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 229 Уголовного закона «О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры». За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

Ранее постпредство РФ при ОБСЕ осудило разрушение советского мемориала в Латвии.