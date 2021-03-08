В Союзе туриндустрии рассказали, когда Евросоюз откроет границы для россиян

Шенгенская зона откроет границы для россиян не раньше лета. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет «Национальная Служба Новостей».

«Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена», — сказал Игнатьев.

В то же время он усомнился, что границы откроются весной. По его словам, власти Италии, Франции и Испании еще не начали обсуждать этот вопрос, но спрос на европейские курорты среди россиян уже высок.

Ранее власти Туниса смягчили требования к туристам.