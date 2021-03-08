В Союзе туриндустрии рассказали, когда Евросоюз откроет границы для россиян
Карина Казанцева
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Шенгенская зона откроет границы для россиян не раньше лета. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет «Национальная Служба Новостей».
«Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена», — сказал Игнатьев.
В то же время он усомнился, что границы откроются весной. По его словам, власти Италии, Франции и Испании еще не начали обсуждать этот вопрос, но спрос на европейские курорты среди россиян уже высок.
Ранее власти Туниса смягчили требования к туристам.
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