Власти Туниса смягчают требования к туристам

Туристы, прибывшие в Тунис, будут находиться на карантине не семь, а двое суток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный офис по туризму страны.

Кроме того, туристам нужно предоставить отрицательный тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Тунис, пройти экспресс-обследование в аэропорту и сдать еще один тест при выходе с карантина.

Также власти разрешили передвигаться между регионами, оставив за местными властями право закрывать въезд в регион, если число заражений коронавирусом увеличится.

Более того, с 8 марта туристические рестораны смогут работать до восьми вечера, а отели проводить мероприятия с заполняемостью не более 50%.

Ранее в Германии число смертей от коронавируса снизилось до минимума за четыре месяца.