Онколог сравнил опасность сырокопченой колбасы с пачкой сигарет

Главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков сообщил, что 50 г сырокопченой колбасы по своей канцерогенности равноценны выкуренной пачке сигарет. Об этом сообщает «Прайм».

«При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения», — говорится в сообщении.

Онколог подчеркнул, что постоянное употребление в пищу копченой колбасы и других изделий из красного мяса увеличивает риск появления у человека онкологических заболеваний.

Серяков добавил, что сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы относится к канцерогенам первой группы. Употребление 50 г этих продуктов в день повышает риск развития рака толстой кишки на 18%.