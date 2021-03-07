Власти назвали предварительную причину пожара на реке Обь
Полина Рутковская
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Причиной пожара на реке Обь после аварии на трубопроводе могла стать искра от снегохода рыбаков, заявили в администрации Сургута. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки», – заявили власти.
В администрации посоветовали жителям временно отказаться от рыбалки в акватории Оби и от выхода на лед реки.
6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе возник пожар на реке Обь под Нижневартовском, пострадал один человек. Возгорание было ликвидировано 7 марта. В ходе проверки воды Администрация города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе не выявила нарушений.
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