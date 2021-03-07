В России распустили организацию «За права человека»

Организация «За права человека» правозащитника Льва Пономарева, который признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента, объявила о своем роспуске, передает ТАСС.

Решение было принято на втором чрезвычайном и внеочередном съезде организации из-за вступления в силу законов об административной и уголовной ответственности для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц.

Министерство юстиции внесло Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента в конце декабря 2020 года.

Ранее движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым, было ликвидировано Верховным судом России по административному иску министерства юстиции,