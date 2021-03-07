СМИ: в Волгограде мужчина устроил резню на улице

В Волгограде мужчина напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, пишет v1.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда. По словам очевидца, утром он, выйдя на работу, увидел мужчину, бегущего в кальсонах и футболке по улице. У него у руках были отвертка и нож. Мужчина был в крови.

«А за ним бежал пэпээсник, парнишка молодой. А рядом с домом у нас магазин продуктовый, оттуда то ли охранник, то ли грузчик бежит. Полицейский мне машет и кричит: «Уходи!» Я в сторону успел от него отскочить, он через машину перепрыгнул. А тот ненормальный начал на нас кидаться», — рассказал очевидец.

По его словам, сотрудник магазина стал стрелять из травматического пистолета.

«Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И, представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто, непонятно вообще», — отметил он.

Нападавшего мужчину с ножом удалось обезвредить и задержать. По данным СМИ, пострадала одна женщина, ее госпитализировали.