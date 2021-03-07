В России выявлено еще 10 595 случаев заражения коронавирусом

В России выявили 10 595 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegam-канале.

Также за прошедший день вылечились 11 576 пациентов, скончались 368.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 4 322 776 жителей России, выздоровели 3 911 924 человека, умерли 89 094.

Ранее инфекционисты спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в РФ в середине весны.