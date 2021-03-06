В Цюрихе на незаконной акции феминисток женщина укусила полицейского

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Участники протестных акций в Минске после использования силовиками слезоточивого газа на вторую ночь... Участники протестных акций в Минске после использования силовиками слезоточивого газа на вторую ночь...
Участники протестных акций в Минске после использования силовиками слезоточивого газа на вторую ночь...
Vasily Fedosenko/Reuters

В Цюрихе полиция распылила слезоточивый газ на незаконной акции феминисток, приуроченной к Международному женскому дню. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что об акции было известно заранее, поэтому полиция предупреждала митингующих о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Пришлось снова использовать слезоточивый газ. В ходе этой полицейской операции участница демонстрации укусила сотрудника полиции», — сказали в полиции города.

Правоохранители задержали женщину, толпа попыталась ее отбить. Тогда полиция повторно распылила газ и задержала еще одну протестующую.

Ранее полицейский Стокгольма был ранен при разгоне митинга против коронавирусных ограничений.