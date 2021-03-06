Метельский: в повестке «Единой России» нет запрета на аборты

Вопросы о запрете абортов или их исключении из медицинских гарантий в рамках ОМС в повестке не стоят, заявил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

«Это частные мнения, а не позиция партии», - написал он в своем телеграм-канале.

«Это же касается вопросов пропаганды полиамории и других моментов затрагивающих интимную сторону жизни граждан. Взгляды могут быть разными у разных людей», - отметил Метельский.

Что же касается позиции партии, то на сегодняшний день, по его словам, основными приоритетами социальной политики в этом направлении являются:

— эффективная реализация национального проекта «Демография»;

— материальная поддержка семей с детьми

— льготная ипотека;

— развитие сети школьных и дошкольных учреждений;

— популяризация семейных ценностей.

Метельский таким образом отреагировал на публикацию в газете «Коммерсант» о состоявшейся в середине недели партийной конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ»