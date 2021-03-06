В США невиновных заключенных освободили спустя 20 лет тюрьмы

В Нью-Йорке спустя 20 лет освободили трех осужденных за преступление, которое они не совершали. Об этом пишет The Daily Beast.

Американцы Джордж Белл, Роан Болт и Гэри Джонсон за ограбление городской службы обналичивания чеков и двойное убийство. Спустя 20 лет суд пересмотрел доказательства защиты и отменил приговор.

Расследование было начато еще в 1996 году. Правоохранители продолжают искать виновных.

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