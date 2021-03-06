Доктор Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Мы что — развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы», — сказал он.

Комаровский отметил, что украинцы потеряли и разрушили все, что осталось в наследство от Советского Союза.

«А Индия, которая атомное оружие имеет, которая ракеты в космос запускает, которая сама себя обеспечивает и программистами весь мир обеспечивает, которая 65% вакцин всего мира производит, Индия нас не устраивает. Мы же крутые, мы Украина!» — сказал он.

Также Комаровский в качестве аргумента в споре с Гордоном привел в пример Индию, перечислив успехи южноазиатской страны, включая достижения в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Он напомнил Гордону, что Индия производит 65 процентов вакцин всего мира.