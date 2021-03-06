Уголовное дело возбуждено после схода цистерн с рельсов в Хабаровском крае
Следственный комитет завел уголовное дело после схода вагонов на Дальневосточной железной дороге, говорится на сайте Дальневосточного следственного управления СКР.
Дело возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта». В рамках расследования будет устанавливаться причина схода цистерн с рельсов.
По версии СК, инцидент произошел накануне вечером. На перегоне Форель — Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, однако произошла утечка топлива из цистерн.
Ранее сообщалось, что капельная течь нефтепродуктов обнаружена в четырех цистернах грузового поезда на месте схода с рельс грузовых вагонов в Хабаровском крае