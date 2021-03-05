Пандемия COVID-19 уменьшила число медработников, готовых вакцинироваться

Около четверти российских медицинских работников сообщили, что их отношение к вакцинации изменилось в положительную сторону из-за пандемии COVID-19. При этом, как говорится в презентации, представленной главным внештатным эпидемиологом Минздрава России Николаем Брико, более 5% медработников заявили об обратном, передает ТАСС.

В презентации отмечается, что отвечая на вопрос «Изменилось ли отношение к вакцинации из-за пандемии COVID-19», 24,1% респондентов ответили что да, в положительную сторону, 5,2% — что в негативную сторону, 46,4% сообщили, что отношение не изменилось и 24,3% медицинских работников затруднились ответить.

Исследование проводилось в 81 субъекте РФ, участие в нем приняли 87 344 респондента.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенном в 2019 году, доля медработников с положительным отношением к вакцинации уменьшилась.

«При этом, если посмотреть число лиц, которые нейтрально и отрицательно (относятся), то довольно высокий уровень. И что настораживает, это врачи общей практики, которые как раз должны организовывать вакцинацию взрослых и против коронавирусной инфекции, и средний медперсонал», — сказал эксперт.

Брико отметил, что доля врачей, готовых привиться, разнится в зависимости от профиля.

«Эпидемиологи, инфекционисты, руководители медорганизаций (около 60%) они готовы сделать (прививку), а вот средний медицинский персонал (31,3%) — у них как-то самые низкие показатели», — сказал он.

Так, согласно презентации, процент готовности вакцинироваться медработников других специальностей варьируется от 43,9% до 37,5%.

Кроме того, доля врачей, готовых сделать прививку, варьируется от федерального округа

«К сожалению, Северо-Кавказкий ФО (24,4%) меньше всего готов сделать прививку», — сказал эпидемиолог.

В Дальневосточном федеральном округе наоборот, наблюдается наиболее высокая готовность вакцинироваться.